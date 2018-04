Boulos faz assembleia e participantes seguirão em marcha por liberdade de Lula

08/04/2018 | 13:39



Guilherme Boulos, líder do MTST e pré-candidato à Presidência pelo PSOL, realiza neste domingo, 8, às 14h uma assembleia na ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo. De lá, os participantes - estimados em cerca de 5 mil pessoas - irão em marcha até a prefeitura de São Bernardo. Além de marcar a conquista de quatro terrenos para construção de moradias, será o primeiro ato pedindo a liberdade do ex-presidente Lula.

Na quinta-feira à noite, quando foi expedido o mandado de prisão contra Lula, as famílias que estavam na ocupação Povo Sem Medo já haviam caminhado até a frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC protestar contra a prisão do ex-presidente. Elas mantiveram a vigília até o sábado à noite.