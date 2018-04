Com gols de Cristiano Ronaldo e Griezmann, clássico de Madri termina empatado

08/04/2018 | 13:28



Real Madrid e Atlético de Madrid fizeram um grande jogo neste domingo no Santiago Bernabéu e ficaram no empate por 1 a 1 pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Em um duelo repleto de chances para os dois lados, só os craques de cada equipe marcaram. Cristiano Ronaldo abriu o marcador para o time da casa e Griezmann deixou tudo igual.

O resultado beneficiou o líder Barcelona que havia vencido o Leganés no sábado. O time catalão lidera com 79 pontos, com o Atlético de Madrid em segundo lugar com 68 e o Real em terceiro com 64.

O time de Cristiano Ronaldo, no entanto, está mais preocupado com a Liga dos Campeões. Depois de ter vencido a Juventus por 3 a 0 em Turim, o Real receberá a equipe italiana nesta quarta-feira de olho em uma vaga nas semifinais da competição.

O Atlético tem as atenções voltadas para a Liga Europa. Depois de vencer o Sporting por 2 a 0 em casa, enfrentará em seus domínios a equipe portuguesa na próxima quinta-feira. Pelo Espanhol, as equipes voltam a campo no domingo. O Real visitará o lanterna Málaga e o Atlético receberá o Levante.

No clássico madrilenho deste domingo, o técnico do Real, Zinedine Zidane, havia feito mistério sobre a presença de Cristiano Ronaldo desde o início devido ao cansaço físico. Mas o treinador optou por mandá-lo a campo desde o início.

E foi do craque português a primeira chance de gol logo aos nove minutos. Após desvio de Bale na primeira trave, Cristiano Ronaldo desviou na segunda, mas Oblak segurou na linha do gol.

O Real seguiu melhor na primeira parte do duelo e Asensio acertou bola no travessão dois minutos mais tarde. No lance, os jogadores reclamaram de um pênalti em cima de Kroos, que foi derrubado por Godín na área.

O Atlético acorcou apenas a cinco minutos do termina da etapa inicial. Diego Costa invadiu a área e chutou para boa defesa de Navas. Na sequência, Saúl recebeu e mandou uma bomba com perigo.

O segundo tempo começou da mesma maneira, com o Real Madrid pressionando. E dessa vez Cristiano Ronaldo não vacilou. Aos sete minutos, Bale cruzou da esquerda na segunda trave e o português apareceu nas costas de Hernández para bater de primeira e marcar um belo gol.

A alegria do Real durou pouco tempo. Quatro minutos mais tarde. Griezmann tocou entre as pernas de Marcelo para Vitolo, que foi travado por Navas no momento da finalização. No rebote, Griezmann mandou para as redes.

O gol embalou o Atlético, que quase conseguiu a virada na sequência. Em uma rápido contra-ataque, Koke aproveitou bate-rebate dentro da área, mas chutou nas mãos de Navas. O Real parecia satisfeito com o resultado e preocupado com o duelo da Liga dos Campeões. Tanto é que Zidane optou por tirar Cristiano Ronaldo aos 17 minutos.

O time da casa perdeu força ofensiva. O Atlético também não demonstrou mais forças para buscar a virada e o clássico da cidade de Madri terminou em 1 a 1. O Barcelona agradeceu e caminha cada vez mais tranquilo rumo ao título do Espanhol.

BRIGA CONTRA REBAIXAMENTO - Também neste domingo, o Levante derrotou o Las Palmas por 2 a 1, em casa, em duelo para fugir do rebaixamento. Coke e Campana fizeram para o time da casa e David Garcia descontou para os visitantes. O resultado deixou o Levante com 31 pontos, em 17º lugar. O Las Palmas é o penúltimo, com 21.