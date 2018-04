Anitta rebate seguidor que deu a entender que ela vive romance com J Balvin: Quem me pega é o meu marido

08/04/2018 | 13:11



Anitta é conhecida por rebater diversos comentários nas redes sociais além de, claro, também ter seus momentos divertidos. Porém, no último sábado, dia 7, a cantora teve que lidar com um comentário nada agradável de um seguidor gringo de seu Twitter. Em espanhol, o homem deu a entender que rola um romance entre J Balvin e Anitta:

J Balvin está pegando a Anitta, sim ou não?

A dupla vez ou outra demonstra carinho por causa da amizade que cultivaram após trabalhar juntos em canções como Downtown e Machika. E, claro, por causa desse comentário, Anitta não deixou de defender o amigo. Respondendo diretamente ao seguidor, ela escreveu o seguinte, em espanhol:

J Balvin com certeza é mais homem do que você, mas quem está me pegando aqui é o meu marido, junto com o emoji apaixonado. Lembrando que Anitta é casada com Thiago Magalhães.

Quem fala o que quer ouve o que não quer, não é mesmo?