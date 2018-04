Policial militar é assassinado em Santo André

Do Diário OnLine



08/04/2018 | 12:55



Um policial militar foi morto na noite do último sábado (7), na Avenida Ramiro Colleoni, no Jardim Bela Vista, em Santo André.

O crime aconteceu na altura do número 377 da via, por volta das 18h40. Kennedy Cosmo, 25 anos, havia encerrado seu turno e ao sair do estacionamento da 1ª Cia do 41º Batalhão com seu carro foi abordado e alvejado por disparos de arma de fogo. Ele acelerou o veículo e acabou colidindo contra proteção do outro lado da rua. Os criminosos fugiram.

Viatura da PM chegou ao local em seguida e os colegas reconheceram Cosmo, que foi levado ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André. A vítima não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro) da cidade.