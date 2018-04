Arsenal vira sobre o Southampton e segue na briga por vaga à Liga Europa

08/04/2018 | 12:41



O Arsenal sofreu, mas conseguiu derrotar o Southampton por 3 a 2 neste domingo, em casa, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado levou a equipe aos 54 pontos, na sexta colocação, a dois de distância do Chelsea, que está em quinto lugar, posição que garante uma vaga na Liga Europa. O time visitante está em 18º, com 28 pontos, na zona de rebaixamento.

O time anfitrião viu o adversário abrir o marcador aos 17 minutos da etapa inicial com Shane Long. Mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Aubameyang e Danny Welbeck. Parecia que o segundo tempo seria mais tranquilo.

Mas o Southampton voltou a complicar a partida, ao deixar tudo igual com Charlie Austin, aos 28. A dez minutos do final, Welbeck conseguiu o gol salvador. Ele aproveitou cruzamento e mandou de cabeça para as redes.

O Arsenal agora volta às atenções para as quartas de final da Liga Europa. Depois de golear o CSKA Moscou por 4 a 1 no jogo de ida, em casa, a equipe inglesa visitará o adversário na próxima quinta-feira.

Pelo Inglês, o Arsenal jogará no domingo, contra o Newcastle, fora de casa. O Southampton receberá o Chelsea no sábado. A rodada pode dar o título antecipado ao Manchester City, que visitará o Tottenham, também no sábado. A equipe Guardiola desperdiçou a primeira oportunidade de ser campeão com antecedência no sábado, ao perder para o Manchester United, de virada, por 3 a 2.