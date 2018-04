Polícia alemã frustra ataque com faca que aconteceria na Meia Maratona de Berlim

08/04/2018 | 12:34



O jornal alemão Die Welt noticiou que a política frustrou um ataque com faca que seria realizado na Meia Maratona de Berlim neste domingo.

Segundo a publicação, forças especiais da polícia detiveram quatro homens ligados ao evento. Eles disseram que o principal suspeito planeja matar participantes e espectadores com facas.

A agência de notícias alemã Deutsche Presse-Agentur (DPA) disse que a polícia confirmou as prisões, mas não deu maiores detalhes.

Segundo o Die Welt, o principal suspeito conhecia Anis Amri, o tunisiano que matou 12 pessoas ao invadir com um caminhão um mercado de Natal em dezembro de 2016. O suspeito, que não foi identificado, tinha preparado facas afiadas para usar no ataque. Fonte: Associated Press.