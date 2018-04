Marina Ruy Barbosa posta clique de momento romântico com Rodrigo Santoro

08/04/2018 | 12:11



Já imaginou um romance entre Marina Ruy Barbosa e ninguém mais, ninguém menos, que o astro internacional, Rodrigo Santoro? É o que o DJ brasileiro, Alok, trará em seu mais novo clipe! Agora, a ruiva deu uma palinha do que está por vir.

Os atores aparecerão no videoclipe da música Ocean, que foi baseada em uma história real, escrita pelos cantores Zeeba e Iro. A dupla viverá um romance e é claro que o público já se animou com as imagens divulgadas que estão circulando. A cena compartilhada por Marina mostra o momento de um flerte. Na legenda, ela escreveu o seguinte:

Adorei participar do novo clipe do meu amigo Alok que vai ser lançado fim do mês! Na foto pra vocês um clique com o querido Rodrigo Santoro!

É claro que uma parceria dessas iria agradar o público que não poupou elogios na hora de comentar a foto:

Tenho certeza que este clipe vai ser um estouro! principalmente com estes dois grandes atores, disse um internauta.

A produção será lançada no dia 22 de abril e terá parte dos lucros revertida para instituições que cuidam de crianças e jovens com câncer.

Não há dúvidas de que será um sucesso!