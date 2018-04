Viviane Araújo curte show ao lado do namorado, Klaus Barros

08/04/2018 | 12:11



O final de semana está agitado para Viviane Araújo! Após curtir uma festa no Rio de Janeiro, a musa de 43 anos de idade marcou presença no show do Lulu Santos, que aconteceu no último sábado, dia 7, também no Rio. Ela estava acompanhada de seu mais novo namorado, Klaus Barros.

Sorridente, o casal posou para os fotógrafos antes de entrar no evento. Vivi usava um look discreto, com saia preta acima dos joelhos e uma camiseta estampada e com mangas. Para completar o look, escolheu sapatos de salto. Enquanto isso, seu amado optou pela imbatível combinação de calças jeans e camiseta preta.

Namorando há pouco mais de um mês, ambos estão constantemente trocando declarações de amor por meio das redes sociais e Klaus até mesmo já usou uma camiseta com o rosto de Vivi estampado.

A modelo, que possui uma baita trajetória de vida, passou por poucas e boas com seu ex-namorado, Radamés Martins. Atualmente, o jogador de futebol está noivo e esperando seu primeiro filho com Caroline Furlan.