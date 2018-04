Cilic atropela, Croácia avança e encara EUA nas semifinais da Copa Davis

08/04/2018 | 11:31



A Croácia garantiu vaga nas semifinais da Copa Davis neste domingo ao fechar o confronto contra o Casaquistão em 3 a 1. Jogando em casa, no saibro da cidade de Varazdin, a classificação veio com uma vitória arrasadora de Marin Cilic, número 3 do ranking, sobre Mikhail Kukushkin com triplo 6/1.

Na próxima fase, a Croácia terá pela frente os Estados Unidos, que eliminaram a Bélgica com uma vitória por 3 a 0. A confirmação da vaga veio no sábado com a vitória nas duplas de Ryan Harrison e Jack Sock sobre Sander Gille e Joran Vliegen por 5/7, 7/6 (7-1), 7/6 (7-3) e 6/4.

Campeã em 2005, a Croácia vai em busca do bicampeonato da Davis e terão pela frente o maior vencedor da competição. Os Estados Unidos têm 32 troféus da competição, mas não conseguem ser campeões desde 2007.

Os confrontos acontecerão entre 14 a 16 de setembro na Croácia, que ainda não definiu a cidade e também não confirmou o tipo de quadra em que jogará. Além das duas vitórias de Cilic nos duelos de simples, a Croácia também havia vencido nas duplas, com Ivan Dodig e Nikola Mektic. A única derrota veio Borna Coric, que foi superado por Kukushkin.