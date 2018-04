MST adia jornada de ocupações e vai reforçar vigília em apoio a Lula em Curitiba

08/04/2018 | 11:17



O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vai reforçar a vigília de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba. Em entrevista por telefone ao, Alexandre Conceição, da coordenação nacional do MST, informou que estão seguindo caravanas de militantes para "dar força total ao acampamento de Curitiba". O movimento adiou a jornada de ocupações do "Abril Vermelho" que começaria neste fim de semana para focar no apoio a Lula preso.

Grupos do MST também estão no Rio de Janeiro para participar, em Copacabana, hoje, de ato pela educação e pela liberdade do ex-presidente, segundo o representante do MST. Ele disse não ter informação sobre bloqueio para barrar as caravanas que seguem para Curitiba.