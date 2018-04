Trump diz que Rússia tem 'preço alto a pagar' por apoiar Assad após ataque a gás

08/04/2018 | 11:04



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou neste domingo que os países que apoiam o regime de Bashar al-Assad na Síria, têm um preço alto a pagar após o ataque a gás na cidade de Duma, nos arredores de Damasco. Ele citou especificamente o presidente russo, Vladimir Putin, e o Irã.

"O presidente Putin, a Rússia e o Irã são responsáveis por apoiar o animal Assad. Alto preço a pagar", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

De acordo com ONGs, um ataque químico realizado em Duma, em nova ofensiva do governo sírio após o fim da trégua com o grupo rebelde Exército do Islã, deixou mais de 40 mortos. O governo nega a autoria do ataque. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)