Inter de Milão perde para Torino e fica ameaçado de deixar o G4 do Italiano

A Inter de Milão perdeu para o Torino por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, desperdiçou a chance de assumir a terceira colocação do Campeonato Italiano e agora corre o risco de deixar o G4, o grupo das equipes que vão à Liga dos Campeões.

A equipe visitante permanece com 59 pontos, em quarto lugar. Poderia ter ultrapassado a Roma, que está em terceiro com 60 pontos e havia perdido no sábado por 2 a 0 para a Fiorentina. Agora corre o risco de ser ultrapassado pela Lazio, que tem 57 pontos e ocupa o quinto lugar. A Lazio visitará a Udinese ainda neste domingo.

O Torino vem reagindo na competição. Neste domingo, chegou à terceira vitória consecutiva no Italiano. O resultado levou a equipe aos 45 pontos, em décimo lugar, a apenas seis de distância do Milan, o sexto colocado, que garante vaga na Liga Europa.

O gol do Torino saiu aos 36 minutos do primeiro tempo, com Ljajic. Silvestre cruzou da direita e o atacante sérvio apareceu livre para mandar às redes. Na etapa final, a Inter teve a melhor oportunidade de empatar com Perisic, que arriscou de fora da área e acertou a trave do goleiro adversário.

As equipes voltam a campo pelo Italiano no próximo sábado, pela 32ª rodada. A seis jogos do término da competição, o Torino visitará o Chievo Verona, e a Inter de Milão jogará fora de casa contra o Atalanta.