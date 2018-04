Nosso presente é trabalhar pelo futuro

Do Diário do Grande ABC



Hoje, 8 de abril, a nossa querida Santo André completa 465 anos. Como qualquer pessoa quando faz aniversário, inevitável não olharmos para a nossa cidade e refletirmos sobre o seu passado, rememorando acertos e erros. Em seguida, olhamos para futuro desejado com os olhos cheios de esperança. E, desse olhar reflexivo sobre a própria cidade que vivemos, fica grande orgulho. Nada ufanista. Apenas aquele sentimento de que, apesar dos nossos defeitos, moramos em cidade agradável e bonita, que tem povo trabalhador e solidário e que a cada dia está mais conectada com os avanços que este mundo digital nos impõe. Embora tenhamos chegado relativamente bem até aqui, carregamos problemas históricos e que, com coragem, devem ser enfrentados.

A melhoria da Saúde, a retomada de postos de trabalho, a equalização da enorme dívida pública existente, a melhoria da nossa Mobilidade Urbana e o aumento da sensação de segurança são objetivos que devem ser buscados com muito trabalho e colaboração da sociedade civil. É para hoje que as pessoas esperam gestão pública melhor e mais eficiente. Eu e toda a nossa equipe também! Daí o choque de gestão realizado e que acabou com a maioria dos aluguéis e outros gastos supérfluos; a implantação do QualiSaúde, que no dia 21 deste mês começou a funcionar com a reabertura da UPA Bangu; a implantação do programa Moeda Verde, que troca lixo reciclado por alimento; a criação do Programa Sono Tranquilo; que está acabando com os pancadões; e a entrega, pelo segundo ano consecutivo, de uniforme e kit escolar para as nossas crianças são apenas algumas das ações realizadas nestes 16 meses de governo.

Mesmo sendo nítida a mudança para melhor que a cidade teve nesse período, não podemos nos acomodar nem ficar apenas trabalhando com as demandas diárias. Olhar para frente, para o futuro é tão importante quanto ter atuação firme e eficaz agora. É preciso ir além, pensar e construir o futuro que queremos para Santo André. E nestes 465 anos de fundação, convido a todos para imaginarmos como será a Santo André do futuro. A que daqui a 35 anos completará 500 anos de existência. Afinal, só conseguimos colher amanhã o que é plantado hoje. O desafio está lançado! Vamos pensar qual Santo André queremos. Como será nossa Mobilidade Urbana daqui a três décadas. Decidir qual Educação queremos para preparar nossas crianças para profissões que ainda nem existem.

A nossa ação permanecerá e se intensificará agora, no presente, hoje! Mas nossa cabeça, sempre erguida, nos permitirá olhar para o horizonte. Vamos construir juntos um programa para as próximas gerações. Vamos comemorar o aniversário de Santo André dando de presente para ela projeto para o futuro. E que venham os próximos 35 anos!

Paulo Serra (PSDB) é prefeito de Santo André.

Palavra do leitor

Amigo da onça

Eduardo Suplicy quer ficar preso junto com Lula. Pois é. Nada é tão ruim que não possa piorar.

Luiz Roberto Batista

São Bernardo

60 anos

Parabenizo este prestigioso periódico pela série de entrevistas em comemoração aos 60 anos deste Diário. Tenho acompanhado essas entrevistas – com muito interesse – e considero auspicioso ler o que pensam ilustres ‘abceanos’, que são referência na suas áreas de atuação, por não esmorecerem em prol da pujança do Grande ABC. Tive a grata satisfação de ler a entrevista do atuante promotor Maximiliano Roberto Fuhrer (Política, dia 6), que agiliza feitos de relevante ação de cidadania, que é possibilitar o reconhecimento paterno a cidadãos que não têm o nome do pai nos documentos.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Por que não ela?

Se para o PT Dilma era tão boa presidente e sofreu ‘golpe’, por que em nenhum momento o partido cita o nome dela como candidata a presidente neste ano, já que o chefe é ficha suja e terá sua candidatura vetada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral)?

Moyses Cheid Junior

São Bernardo

Sem noção

Impressionante como tem gente sem noção! Lula tem de pagar pelos erros, sim – assim como todos os outros amiguinhos do juiz de Curitiba também deveriam –, mas como podem comemorar a prisão de um ex-chefe da Nação? Os que tripudiam hoje podem chorar amanhã com suas escolhas.

Elaide Pereira

Santo André

As praças

As praças de São Bernardo estão abandonadas! O que adianta a Prefeitura fazer propaganda de que está retomando as obras inacabadas se as praças do município estão abandonadas, como a próxima de onde resido, a Praça Manoel Cardoso Filho, na Rua Militão Barbosa de Lima, com mato alto, usuários de drogas e bandidos. Acho que a propaganda é a alma do negócio apenas para os políticos, não para o povo. Estou decepcionado com esta gestão municipal! Muita propaganda e abandono na manutenção das praças públicas.

Pedro Zemeczak

São Bernardo

Leniência

A leniência de nossa Justiça com processos envolvendo crimes do colarinho-branco é de dar azia em antiácido! Veja o caso do ex-governador de Minas Eduardo Azeredo (PSDB), no chamado Mensalão Tucano: mesmo condenado a mais de 20 anos de prisão, ele continua livre, leve e solto e só agora, mais de 11 anos após a condenação, seus recursos serão julgados. Depois virão os embargos, os embargos dos embargos etc e, no fim, a prescrição da pena não deve ser descartada. Que inveja daqueles países onde, proferida a pena pelo juiz, o réu sai algemado do tribunal e vai direto para a cadeia!

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Unificação já!

Em relação ao transporte público na Área 5, o certo seria, sim, unificar o Cartão BOM com o Bilhete Único e até mesmo com as viações municipais do Grande ABC. A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) abrir mais quiosques de atendimento do que ficar fechando os poucos quiosques ou pontos de recargas que existem. Entendo que pagamos impostos e o Estado tem que ser presente e não o mínimo como alguns batedores de panela lamentavelmente pensam. Lembrarei-me disso nas eleições. Precisamos de políticos com vergonha na cara e não de gestores que só pensam em dinheiro e as pessoas que fiquem em segundo plano.

Eric Cappellozza

São Bernardo