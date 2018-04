Obituário - 8 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/04/2018 | 09:29



Santo André



Lúcia Luciano Finck, 91. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Thereza Santiago, 89. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Ida Zeh, 88. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Hermilio Felix dos Santos, 85. Natural de Itaporanga D’Ajuda (SE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Paulo Leandro da Costa, 82. Natural de Pombal (PB). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Antonia de Arruda, 79. Natural de Regente Feijó (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Elzira Balthazar Correa, 77. Natural de Capelinha (MG). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Joaquim Vital dos Santos, 76. Natural de São Bento do Una (PE). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marçal Crizante Leite, 76. Natural de Aguiar (PB). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Oscar Cunha dos Santos, 73. Natural de Florianópolis (SC). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Délio Alves de Souza, 72. Natural de Ferros (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Parque Grande ABC, em Mauá.



Maria Aparecida da Silva, 69. Natural de Guarantã (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Tereza Yuriko Onishi, 69. Natural de Andradina (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Doacir Laurencio da Silva, 68. Natural de Nipoã (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Engenheiro. Dia 6, em São Paulo (SP). Memorial Jardim Santo André.



Nair Gussão Américo, 66. Natural de Divinolândia (SP). Residia no Centro de Vargem Grande do Sul (SP). Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Divinolândia (SP).



Marli Isquierdo Bisinha, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Alicidete de Jesus, 63. Natural de Itambé (BA). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Alberto dos Santos, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 6, em São Paulo (SP). Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sonia Fátima de Oliveira, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Psicóloga. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



João Paulo Maciel de Toledo da Silva, 54. Natural de Palmital (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Eletricista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Manoel Antonio Filho, 54. Natural de Limoeiro (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marcos Welbi de Araujo, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Carla Regina Magatti, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cuidadora. Dia 5. Crematório Vila Alpina.



Irma Carina Pereira da Silva, 45. Natural de Uauá (BA). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Empresária. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Maria Ferreira Vieira, 92. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



Waldemar Ferraz de Campos, 91. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Stella Maris, em Peruíbe (SP). Dia 4, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.



Mitsu Sawaki Miyakuchi, 91. Natural do Japão. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Geni Luizon Marchioni, 84. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Adrelino Manoel Evangelista, 84. Natural de Dario Meira (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Boa Nova (BA).



Zenaide Maria de Oliveira Souza, 65. Natural de Vermelho Novo (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Vermelho Novo (MG).



Emanoel do Carmo Procópio, 64. Natural de Primeira Cruz (MA). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



Cícero José da Silva, 63. Natural de Lagoa dos Gatos (PE). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Helena Campos de Carvalho, 62. Natural de Muriaé (MG). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



Pedro Berilio Custódio, 57. Natural de São Geraldo (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



Carlos Satoshi Tahira, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



Ivania Alves Martins, 54. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.



Vicente de Paula Carvalho, 51. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Antonio Carlos de Carvalho, 45. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Regina Roberto do Carmo, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Fernando Purcino dos Santos, 27. Natural de Boa Nova (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Lucas Santos, 23. Natural de Curitiba (PR). Residia no bairro Guaraituba, em Colombo (PR). Dia 5. Jardim da Colina.



Diadema



Luiza Maria da Conceição de Oliveira, 91. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Corina Alves da Silva, 84. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



Antonia Júlia dos Santos, 74. Natural de Panelas (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Crematório Jardim da Colina.



Miguel Gomes de Araújo, 67. Natural de Riacho do Dantas (SE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Eliete Lopes da Silva, 63. Natural de Diadema. Residia no Jardim Pôr do Sol, em Piraporinha, Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Ramiro Lopes Rodrigues, 58. Natural de Santa Maria do Suaçuí (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. dia 6. Cemitério Municipal.



Edmilson Celestino dos Santos, 55. Natural de Acarí (RN). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.



Mauá



João Rodrigues Barros, 57. Natural de Ecoporanga (ES). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Rosilene Maria da Mota, 48. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Auxiliar de limpeza. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Maria da Encarnação Cordeiro Marques, 69. Natural de Motuca (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Santo André. Cemitério São José.



Joanes Ferreira da Silva, 54. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim da Represa, em Ribeirão Pires. Jardineiro. Dia 6, em Santo André. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



Francisco de Sousa Ciriaco, 69. Natural de Camocim (CE). Residia na Chácara Carreiras, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Sebastião.