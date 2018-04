Dalton Vigh fala de seus projetos, e da volta ao SBT

08/04/2018 | 07:46



Já na casa dos 50 e pouquinhos, Dalton Vigh tem uma agenda invejável, com participações em filme, série de TV e novela. Mas não é só isso, não. No momento, também divide com sua mulher Camila Czerkes a tarefa de cuidar dos gêmeos Arthur e David. "É trabalhoso, estão perto dos dois anos, dá bastantes trabalho, mas é muito legal", conta o ator sobre os pequenos.

Entre seus projetos profissionais, atualmente ele integra o elenco de O Negócio, série da HBO, um dos maiores sucessos do canal e que estreou simultaneamente em mais de 50 países. Estrelada pelas atrizes Michelle Batista, Juliana Schalch, Rafaela Mandelli e Aline Jone, mostra como um grupo de garotas de programa conquistou o sucesso ao utilizar técnicas de marketing para gerenciar o empreendimento. "Era uma série que eu já acompanhava e sabia o que acontecia na história", diz Dalton, que entrou para a trama na pele do ambicioso promotor Rodolfo Sherman. "Meu personagem quer atrapalhar os planos das meninas de construir um hotel de luxo", conta o ator que também poderá ser viso em outra produção para a telinha.

Dalton estará no filme, que será exibido como série, A Divisão, baseado em fatos reais, com direção de Vicente de Amorim e produção do AfroReggae Audiovisual. "Longa será lançado primeiro nos cinemas e depois chegará ao Multishow em capítulos, inclusive já fizemos uma segunda temporada", afirma o ator, que neste trabalho vive um deputado estadual que tem a filha sequestrada, caso que resultou na criação da divisão antissequestros do Rio de Janeiro. "A história se passa na década dos anos 1990, quando o Rio viveu uma onda grande de sequestros, e daí como surgiu essa delegacia e como era o método usado pelos policiais para acabar com esse crime."

Pulando da TV para o cinema, Dalton Vigh está nas telas com o filme Nada a Perder, uma cinebiografia do bispo Edir Macedo e que, antes mesmo de estrear, já havia batido recorde de bilheteria. "Ocorreu uma coisa engraçada, pois a gente acabou fazendo ao mesmo tempo o Nada a Perder e A Divisão, filmamos tudo junto, mas foi bem interessante", afirma Dalton, que conta ainda pois o processo de filmagem exige muita concentração, foram trabalhos que exigiram muita concentração, você trabalhava em épocas diferentes, um dia estava filmando nos anos 1980 no outro, nos 1990", explica.

Em Nada a Perder, ele vive o personagem que é pressionado a tentar impedir a ascensão de Edir Macedo. "O juiz Ramos, que interpreto, é mais pressionada a tomar uma atitude com relação ao Edir, a encontrar fatos contra ele", que neste trabalho como nos outros citados, ator interpreta personagens com poder, ou busca dele.

Retornando ao mundo televisivo, Dalton Vigh será visto na nova novela do SBT, As Aventuras de Poliana, de Íris Abravanel, e que tem estreia prevista para maio, entrando no lugar de Carinha de Anjo, às 20h30. Essa é a volta do ator à emissora após 20 anos. "A trama é uma adaptação do livro Poliana e eu serei o vilão da história, mas que no decorrer acaba sendo transformando pelo otimismo da menina", conta Dalton. "Ele é um gênio da tecnologia, mas é um cara amargurado, por suas perdas, mas acredita que o ser humano tem de viver sem sofrimento e quer transformar as relação para que ninguém sofra mais, é seu sonho", diz o ator, revelando que seu contrato é por obra. "Foi muito gostoso voltar para o SBT, foi um lugar que tinha deixado saudade, está sendo muito bom."

Não contente com todos esses projetos, Dalton Vigh tem se arriscado a escrever roteiro. "Estou tentando desenvolver algumas histórias, roteiros, mas é tão sem compromisso, não tenho nada para mostrar para ninguém, mas estou fazendo sim, com calma, escrevo, reescrevo", conta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.