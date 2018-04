Médicos que examinaram Lula na PF atestam nenhuma lesão

07/04/2018 | 22:19



Os médicos que examinaram Lula na Polícia Federal em São Paulo na noite deste sábado, 7, não constataram nenhuma lesão no ex-presidente. O exame de corpo de delito foi realizado pelo diretor do Instituto Médico Legal Nélson Bruni.

A confusão durante a saída do petista do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, não deixou ?nenhuma marca aparente?, nem o petista queixou-se ao médico-legista de nenhuma lesão. Lula saiu do sindicato a pé e rompeu a multidão até chegar no carro da PF que o esperava.

Lula foi examinado no ambulatório médico da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Em razão de ser ex-presidente e por causa ?do risco á ordem pública?, o exame deixou de ser feito na sede central do Instituto Médico-Legal (IML), na Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Bruni, médico-chefe daquela unidade, examinou ?o custodiado? na presença dos advogados do petista. Ele anotou ?lesões antigas? do presidente, que devem constar o laudo.

Depois de Bruni concluir o exame, Lula foi levado para o heliporto da Superintendência, onde embarcou em um helicóptero da Policia Militar rumo ao aeroporto de Congonhas. Depois, seguiu para Curitiba.