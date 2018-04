Aliados de Lula desembarcam em Curitiba

07/04/2018 | 22:10



Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcaram há pouco em Curitiba. Eles embarcaram em São Paulo em um avião fretado. Entre eles estão a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o senador Lindbergh Farias (PT-RJ). O desembarque ocorreu no aeroporto Afonso Pena, o mesmo onde Lula é aguardado.

Mais cedo, Gleisi afirmou que a militância do partido faria uma vigília na sede da PF. Tanto ela quanto o senador estavam com o ex-presidente na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde ele permaneceu por dois dias, antes de se entregar à polícia.