EUA: incêndio na Trump Tower, em Nova York, tem vítima fatal

07/04/2018 | 22:02



O Departamento de Bombeiros de Nova York informou que uma pessoa morreu no incêndio que atingiu a Trump Tower, em Nova York. A torre pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O diretor do departamento, Daniel Nigro, informou que um apartamento no 50º andar da torre estava "praticamente todo em chamas" quando os bombeiros chegaram, após as 17h30 deste sábado. Quatro bombeiros sofreram ferimentos leves.

Nenhum membro da família de Trump estava no edifício no momento do incêndio. Fonte: Associated Press.