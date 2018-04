Botafogo faz treino aberto com três mil torcedores antes da decisão no Carioca

07/04/2018 | 21:26



O último treinamento do Botafogo antes da decisão contra o Vasco no Campeonato Carioca foi diferente. O clube carioca abriu a atividade no estádio do Engenhão e cerca de três mil torcedores estiveram presentes para incentivar a equipe na véspera da final, marcada para este domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O "esquenta" para a final, que teve entrada gratuita, contou com sinalizadores, bandeiras e faixas de apoio da torcida desde o começo do trabalho comandado pelo técnico Alberto Valentim. A torcida ocupou a arquibancada do setor Oeste do Engenhão e, em clima de festa, como se já fosse a partida decisiva, cantou palavras de incentivo ao time alvinegro.

Em campo houve um rachão descontraído, com o zagueiro Joel Carli e o lateral-direito Luis Ricardo jogando como centroavantes. Os goleiros Jefferson e Gatito Fernández fizeram um treinamento à parte. No final, os jogadores e o presidente Nelson Mufarrej agradeceram a presença do público com aplausos.

"Com certeza esse clima nos dá uma motivação a mais para jogar essa final. A festa que a torcida fez aqui no treino foi incrível e vai ser lembrada por todos nós durante a partida. Vamos lutar bastante e focar ao máximo para sair do Maracanã com título para eles", destacou o lateral-esquerdo Moisés, que jogou a sua camisa de presente à torcida.

Alberto Valentim ainda não confirmou os titulares em função da duvida que tem em relação ao substituto do volante Rodrigo Lindoso, suspenso. Os jovens Matheus Fernandes e Gustavo Bochecha são as principais opções para ocupar a vaga.

Com a derrota por 3 a 2 de virada no jogo de ida, o Botafogo necessita de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para voltar a vencer o Estadual depois de cinco anos. Um triunfo por um gol de vantagem leva a decisão do título para os pênaltis. O Vasco tem a vantagem do empate.