Atlético-MG divulga lista de relacionados para a final do Mineiro sem surpresas

07/04/2018 | 20:32



O Atlético Mineiro divulgou a lista dos 23 relacionados para a grande final do Campeonato Mineiro contra o arquirrival Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A lista não tem surpresas, assim como não deve ter a escalação.

Apesar de o técnico interino Thiago Larghi ter fechado o treino, como não há desfalques a expectativa é que o treinador repita os titulares que venceram o primeiro jogo da final por 3 a 1, no domingo passado, no estádio Independência.

Assim, o time atleticano deve ter a seguinte escalação: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Otero; Ricardo Oliveira.

A vantagem conquistada com dois gols de Ricardo Oliveira e um de Adilson não é sinônimo de acomodação no time atleticano, pelo menos é o que garante Ricardo Oliveira. "Não vai acontecer relaxamento. Não é perfil desse time, não é perfil nosso. Sabemos que é um troféu em disputa e que, do outro lado, tem um grande time. Sabemos que é final e que precisamos de toda a atenção e todo o cuidado", disse o centroavante.

A vitória por 3 a 1 no jogo de ida dá ao Atlético Mineiro a possibilidade de perder por até um gol de diferença para o Cruzeiro, que, mesmo assim, levanta a taça. Derrota por dois ou mais gols de diferença dá o título ao clube celeste, que fez a melhor campanha da fase inicial.

Veja a lista de relacionados do Atlético Mineiro para a final:

Goleiros - Victor, Cleiton e Michael

Laterais - Samuel Xavier, Fábio Santos, Patric e Danilo

Zagueiros - Gabriel, Leonardo Silva e Bremer

Meio-campistas - Arouca, Adilson, Yago, Elias, Gustavo Blanco, Cazares e Tomás Andrade

Atacantes - Róger Guedes, Erik, Otero, Luan, Alerrandro e Ricardo Oliveira