Manifestantes seguram bandeira do Brasil na frente do comboio de Lula

07/04/2018 | 19:34



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue em comboio, já no carro da Polícia Federal, em direção ao aeroporto de Congonhas. No trajeto, é possível ver manifestantes segurando a bandeira do Brasil.

O petista deixou o Sindicato dos Metalúrgicos por volta das 18:45. Lula deixou o sindicato a pé e se dirigiu instantaneamente ao carro das autoridades. O ex vai para Curitiba, onde ficará preso na superintendência da Polícia Federal.

Os carros do comboio não possuem nenhuma identificação da Polícia Federal. O ex-presidente Lula entrará em um saguão reservado a autoridades no Aeroporto de Congonhas.