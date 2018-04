Rojões são disparados por todo o Brasil após prisão de Lula

07/04/2018 | 19:27



Estouro de rojões são ouvidos em diversos Estados do Brasil após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sair do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, e se entregar para à Polícia Federal para iniciar o cumprimento da pena de 12 anos e um mês de reclusão, por volta de 18h42 deste sábado, 7.

Segundo apuração do Estado e relatos de usuários de redes sociais, a manifestações à favor da prisão do ex-presidente ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.

Como informa a Coluna do Estadão, quando Lula se entregou à Polícia Federal, houve fogos e buzinaços em diversos pontos de Brasília. Em Águas Claras, cidade do Distrito Federal, pessoas acenderam e apagaram as luzes em comemoração.

Na capital paulista foram ouvidos disparos de fogos e artifício nos bairros Cambuci, Vila Romana, Perdizes, Santa Cecília, Alta da Lapa, Vila Madalena e Pacaembu. Também fora disparados fogos de artifício em cidades da Região Metropolitana de São Paulo, como Santa André e São Bernardo do Campo.