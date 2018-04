Em Curitiba, simpatizantes e opositores reagem à prisão de Lula com barulho

07/04/2018 | 19:07



Após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregar em São Bernardo do Campo, manifestantes dos dois lados reagiram com gritos e pulos. Críticos do ex-presidente usam vuvuzelas e batem panelas. Entre os protestantes favoráveis ao petista, há batucada.

Jornalistas de emissoras de televisão continuam sendo hostilizados. Equipes da Rede Massa, afiliada ao SBT no Paraná, e da Band relatam que foram alvos de ovos, que não atingiram ninguém. Quando repórteres falam diante de câmeras, manifestantes cercam a equipe e gritam "golpistas". Os jornalistas falam que o grupo responsável pelas ações é minoria entre os protestantes.