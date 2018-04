Ex-presidente Lula se entrega à Polícia Federal

Do Diário OnLine



07/04/2018 | 19:09



Atualizada às 19h33

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se entregou na noite deste sábado (7) à PF (Polícia Federal). Ele deixou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, a pé.

Por volta das 17h, o petista tentou sair do local de carro acompanhado de seu advogado, Cristiano Zanin Martins, porém foi impedido pela militância. Ao barrar a saída, os manifestantes chegaram a arrancar o portão do sindicato, segurando as grades na frente do veículo. "Cercar, cercar e não deixar prender", gritavam.

A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, subiu no carro de som por volta das 18h para conversar com a militância. Segundo ela, a PF havia dado o prazo de meia hora para que Lula se entregasse, caso contrário o ex-presidente seria responsabilizado. A defesa temia que a prisão se convertesse em preventiva, o que dificultaria a situação do petista. "Não vim aqui para induzir nenhuma decisão, vocês estão aqui de livre e espontânea vontade tentando proteger o presidente Lula. Tenho que dividir um problema. Vocês estão na mais absoluta liberdade, mas preciso conversar com vocês. A consequência pode ser para nós, que a polícia venha aqui dar paulada na gente", alertou.

A militância não cedeu, mesmo com o pedido de Gleisi. Lula, então, caminhou a pé, em meio à multidão e escoltado por seguranças, até carro da PF que aguardava nas imediações do sindicato por volta das 18h40. Houve empurra-empurra e a PM (Polícia Militar) ficou de prontidão no entorno.

Lula seguiu em comboio para a Superintendência da PF em São Paulo, onde passará por exame de corpo de delito. Ainda hoje ele vai para Curitiba, onde iniciará o cumprimento da pena de 12 anos e um mês no caso triplex, determinada pelo juiz federal Sérgio Moro.

A rendição do ex-presidente acontece após quase dois dias de negociação intensa. A PF aceitou aguardar que ele presenciasse a missa em homenagem a sua mulher, Marisa Letícia, e depois se entregasse. Após a cerimônia religiosa, ele fez pronunciamento de quase uma hora, onde reafirmou sua inocência e atacou as autoridades e a imprensa.