Imprensa internacional destaca as dificuldades na rendição de Lula

07/04/2018 | 18:20



As dificuldades enfrentadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para deixar o prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e se apresentar à Polícia Federal na tarde deste sábado são destaque na imprensa internacional.

O jornal norte-americano New York Times aponta que "dúzias de apoiadores não deixaram o carro em que Lula estava sair pelos portões do sindicato". O veículo ainda destaca que a Polícia Federal "deixou claro que não quer tentar buscá-lo no sindicato - o que poderia provocar confrontos".

Já o periódico espanhol El País colocou a situação de Lula na capa do portal. "Um grupo de seguidores de Lula bloqueia a saída do sindicato para impedir que se entregue", diz a manchete.

O mesmo destaque é verificado no portal Público, de Portugal. "Lula tenta abandonar sede do sindicato, mas apoiadores barram saída." O jornal argentino El Clarín destaca os gritos de "resistência" dos militantes que bloqueavam a saída do sindicato.

A rede norte-americana de televisão CNN e o jornal The Washington Post tratam de expectativa para que o ex-presidente se apresente à Polícia Federal. (Caio Rinaldi - caio.rinaldi@estadao.com)