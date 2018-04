Barça vence Leganés com show de Messi e fica perto de quebrar recorde no Espanhol

07/04/2018 | 18:22



O Barcelona contou com mais um show de Lionel Messi para conquistar outra vitória no Campeonato Espanhol. A vítima da vez foi o Leganés, derrotado por 3 a 1 com três gols do argentino, em confronto pela 31.ª rodada da competição.

A equipe catalã conta os dias para levantar a taça do Campeonato Espanhol pela 25.ª vez. Com o triunfo, soma 79 pontos e abriu 12 de frente para o vice-líder Atlético de Madrid, que joga o clássico contra o Real Madrid neste domingo e pode recolocar a vantagem para nove pontos caso vença a partida. O Leganés soma 36 e é o 12.º colocado.

Com a vitória, o Barcelona está perto de bater um recorde importante no Campeonato Espanhol. Chegou a incríveis 38 jogos de invencibilidade - entre 2017 e 2018 - igualando o recorde conquistado pela Real Sociedad entre 1979 e 1980, que será batido na próxima rodada caso o time da Catalunha não perca para o Valencia.

Quem está muito acostumado a ostentar números que impressionam é Messi. As três bolas na redes aumentaram para sete a diferença de gols dele em relação ao português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, na artilharia da competição. Agora, o argentino tem 29 tentos. Na temporada inteira, o craque cinco vezes melhor do mundo soma 39 gols e 16 assistências em 46 jogos.

Com repertório infinito, Messi marcou o primeiro de falta pelo lado direito aos 27 minutos, o segundo chapando no canto direito do goleiro cinco minutos depois e o derradeiro, aos 43 da etapa final, com um toquinho por cima para selar o resultado positivo. El Zhar, em chute forte e rasteiro, diminuiu o placar quando estava 2 a 0 a favor do time catalão.

Muito perto do título na competição nacional, o Barcelona volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, torneio pelo qual tem compromisso nesta terça-feira diante da Roma, no estádio Olímpico, em Roma. Como venceu por 4 a 1 na ida, na Espanha, o time catalão pode até perder por dois gols de diferença que avança às semifinais.

Nos outros jogos do dia, o Alavés venceu o Getafe por 2 a 0, mesmo placar da vitória do Betis sobre o Eibar. E o Celta emplacou uma goleada de 4 a 0 diante do Sevilla. Neste domingo, a atração da rodada é o clássico de Madri entre Real e Atlético, que brigam pela vice-liderança do torneio.