PF ainda aguarda entrega de Lula, dizem agentes em Curitiba

07/04/2018 | 18:14



A Polícia Federal ainda espera que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregue, diante da resistência de manifestantes, que bloquearam a saída do carro que conduziria o petista da sede do sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo.

Os agentes da PF em Curitiba falam que autoridades monitoram a situação e avaliam o que fazer diante da resistência de militantes. A Polícia Federal não descarta que Lula seja conduzido à sede do órgão em São Paulo e não siga a Curitiba imediatamente após ser preso. Policiais aguardam comunicação da cúpula.