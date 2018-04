'A PF deu meia hora para a gente resolver essa situação', diz Gleisi Hoffman

07/04/2018 | 18:14



A senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, subiu às 17h50 deste sábado, 7, no carro de som e disse à militância que não arreda pé da porta do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, e não deixa Lula sair para se entregar à Polícia Federal.

"Vocês estão na mais absoluta liberdade, mas preciso conversar com vocês", disse a senadora.

"Não vim aqui pra induzir nenhuma decisão, vocês estão aqui de livre e espontânea vontade tentando proteger o presidente Lula. Tenho que dividir um problema. Vocês estão na mais absoluta liberdade, mas preciso conversar com vocês. A consequência pode ser para nós, que a polícia venha aqui dar paulada na gente", alertou.

A senadora ainda disse que ?o fato é que a consequência para Lula, do ponto de vista jurídico, é alta?."A Polícia Federal deu meia hora para a gente resolver essa situação" afirmou.