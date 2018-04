Apoiadores de Lula começam a deixar sede de Sindicato

07/04/2018 | 15:33



Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começaram a deixar a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad deixou o local. Muitos militantes se aglomeravam na saída lateral do prédio, por onde estão saindo alguns carros, alguns com vidros escuros.

Muitos militantes estão se preparando para ir em ônibus para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para onde Lula vai se dirigir. Na parte central da sede do sindicato a movimentação é intensa e as pessoas gritam o nome de Lula a todo momento.