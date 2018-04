Atriz de Barrados no Baile pede divórcio após três anos de casamento

07/04/2018 | 15:11



Mais uma notícia de término assola o mundo das celebridades. Desta vez, Jennie Garth e seu marido, David Abrams, terminaram o casamento que durou três anos, de acordo com a People.

A separação foi anunciada pelo The Blast, alegando que a atriz de Barrados no Baile entrou com o pedido de divórcio por conta de diferenças irreconciliáveis.

Jennie Garth ficou conhecida por estrelar a série teen dos anos 90 interpretando 90210 Kelly Taylor.