Militantes começam a chegar ao aeroporto de Congonhas

07/04/2018 | 14:51



Militantes do PT e PCdoB começam a chegar ao aeroporto de Congonhas para aguardar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que embarcará ainda neste sábado, 7, para Curitiba. Líder do PCdoB na Câmara, o deputado federal Orlando Silva está no local.

A expectativa é que Lula chegue ao local por volta das 17hs e embarque para Curitiba em seguida. Segundo Silva, já estão marcados uma série de atos políticos do movimento "Lula Livre". O primeiro será segunda-feira, 9, em São Paulo e o segundo no Rio de Janeiro.

Curitiba

O número de manifestantes pró-Lula aumentou no começo da tarde na frente da PF de Curitiba. Muitos deles são servidores que fizeram um ato mais cedo contra o governo estadual, no Centro Cívico.

Saída

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve deixar o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na tarde deste sábado em viatura descaracteriza da Polícia Federal e se dirigir ao aeroporto de Congonhas, segundo fontes próximas ao petista. Neste momento Lula está almoçando.

Um ex-ministro de Lula disse que a saída deve ocorrer por volta das 16h30. A saída lateral do sindicato já tem grande aglomeração de fotógrafos e cinegrafistas. Militantes planejam receber Lula no aeroporto e já se organizaram para dirigir ao local, onde há uma base da PF. De Congonhas, Lula embarca para Curitiba.