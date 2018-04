Monaco vence o Nantes de virada antes do duelo decisivo contra o PSG no Francês

07/04/2018 | 14:42



Com uma virada relâmpago no final do primeiro tempo, o Monaco venceu o Nantes por 2 a 1 em casa, no estádio Louis II, em Montecarlo, no Principado de Mônaco, neste sábado, em confronto válido pela 32.ª rodada do Campeonato Francês.

Com o resultado, o Monaco, consolidado na vice-liderança do torneio, foi aos 70 pontos, 14 a menos que o Paris Saint-Germain. A próxima rodada reserva o confronto justamente entre as duas equipes e pode terminar com o time de Neymar e companhia campeão, caso vença o clube do Principado no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Derrotado pela segunda rodada consecutiva, o Nantes tem 44 pontos e ocupa a oitava posição.

Com a bola rolando, o vice-líder tentou impor o seu ritmo logo no começo do jogo, mas foi surpreendido pelo Nantes, que abriu o placar com Thomasson, aos 32 minutos do primeiro tempo, em boa jogada de Pallois.

O Monaco, porém, não se abalou e virou a partida ainda na etapa inicial, em três minutos, com gols do artilheiro colombiano Falcao García e do meia português Rony Lopes. Na etapa complementar, o time monagesco segurou a vantagem até o apito final para sair de campo com os três pontos.