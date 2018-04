Anitta fala sobre as críticas: - É difícil ser indiferente a tudo que falam

07/04/2018 | 14:11



Não é novidade que Anitta está com tudo! Em entrevista para o jornal Extra, a cantora falou como lida com a fama e, além disso, contou também como sua equipe funciona.

Anitta, que tem pelo menos 20 hits, concorre a diversos prêmios e, inclusive, lidera a lista de indicados para o MTV MIAW deste ano. Durante a conversa, a musa contou como se sente com o sucesso na carreira:

- Acho que todo mundo tem momentos assim, né? Acorda com a autoestima elevada, dá aquela olhada no espelho e se sente (risos). Quando estou no palco, eu me sinto poderosa. É a realização do meu sonho, de algo que eu quis muito. Mas, tirando isso, sou como você ou como qualquer outra pessoa, que tem dias bons e outros nem tanto.

Anitta, que estreou um novo programa no Multishow, continua:

- Na verdade, as duas figuras são uma só: eu. Posso ser Anitta nos palcos, mas, dentro de mim, nunca deixei de ser Larissa. Os hábitos também não mudaram muito. O que mudou foi a minha falta de tempo, já que a agenda hoje é muito mais cheia. Mas, nos meus dias de folga, gosto de ter amigos e família por perto, ficar em casa tranquila, viajar, assistir a séries... É claro que, hoje em dia, ir ao cinema não é tão simples, mas não há nada que eu deixe de fazer.

Antigamente, o nome artístico de Larissa Machado Macedo era MC Anitta, mas quando ela adotou apenas Anitta, a fama veio bem rápido! A cantora também conta com uma equipe de, aproximadamente, 60 funcionários e, se formos contar os terceirizados, esse número sobe para 200. Uau, hein! E, para acrescentar em seu currículo básico, Anitta faz propaganda para 13 empresas. Haja sucesso, né?

O assunto não muda também quando o foco é o corpo da cantora. Alvo de muitas críticas, ela assume que algumas delas pesam:

- Apesar de não ser fácil escapar da pressão por um corpo perfeito, desencanei dessa cobrança. Estou bem comigo mesma. Eu me preocupo mais com a saúde, para cumprir a agenda e, claro, aproveitar as folgas. Algumas críticas são pesadas... É difícil ser indiferente a tudo que falam, mas tento absorver as que podem me acrescentar e usá-las ao meu favor.

E, para apimentar as coisas, Anitta assumiu que sabe reconhecer quem está do seu lado por interesse:

- Sinceridade não é sinônimo de sair falando o que você pensa sem critério. Fazendo as coisas com bom senso e respeito, não há motivo para constrangimento. Ainda assim, sempre terá quem vai te julgar e criticar, independentemente de você estar certa ou errada. Isso faz parte, e eu já entendi.

Dando continuidade ao assunto polêmico:

- Não adianta ter ao meu lado bajuladores. É muito melhor estar cercada de gente sincera. Já sofri decepções, mas geralmente percebo de cara quem tem uma intenção que não é legal, e aí me afasto.