PF pode buscar Lula na sede do Sindicato no ABC em viatura descaracterizada

07/04/2018 | 11:03



A expectativa é que a Polícia Federal venha buscar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sede do Sindicato do Metalúrgico do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, em viaturas descaracterizadas, de acordo com sindicalistas e nomes próximos ao petista. Lula deve se entregar neste sábado (7) após a missa em homenagem à ex-primeira dama Marisa Letícia, que começou na manhã de hoje.

Como Lula não se entregou ontem (6), prazo dado pelo juiz federal Sergio Moro na ordem de prisão, havia a expectativa que viaturas da PF pudessem chegar à sede do Sindicato logo no amanhecer deste sábado, o que acabou não acontecendo.

As informações sobre o possível destino de Lula após deixar o sindicato ainda são desencontradas. Algumas fontes dizem que ele seria levado à sede da PF em São Paulo. Outras que ele iria para o aeroporto de Congonhas e de lá para Curitiba.

O ex-presidente amanheceu neste sábado "bem disposto", abraçou os militantes que foram visitá-lo no segundo andar do prédio do Sindicato e tomou café da manhã com a família, segundo assessores e advogados do petista.

O piso térreo da sede do sindicato está tomando de militantes é simpatizantes de Lula. Alguns não escondem o choro. Outro grupo faz um batuque com tambores. Somente poucas pessoas têm acesso aos andares superiores.