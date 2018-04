Lula participa de missa em homenagem a Marisa Letícia

Do Diário OnLine



07/04/2018 | 10:59



Atualizada às 11h15

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na manhã deste domingo (7) de missa homenagem à ex-primeira dama, Marisa Letícia, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo.

Marcada para as 9h30, a celebração atrasou pouco mais de uma hora. Às 10h40, Lula saiu do sindicato, onde permanecia desde a noite da última quinta-feira, e subiu em caminhão de som. A militância presente ovacionou o petista. A expectativa é que ele faça um pronunciamento em seguida.

Acompanham Lula a ex-presidente Dilma Rousseff (PT); o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o pré-candidato à Presidência pelo Psol, Guilherme Boulos; o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT); a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e demais lideranças políticas.

Clima - O sindicato amanheceu hoje sem viaturas da PF (Polícia Federal) e com a presença de apoiadores do ex-presidente, que fizeram vigília durante a noite. Algumas pessoas dormiam na calçada ou em barracas na frente do edifício.

Lula chegou ao sindicato no início da noite de quinta-feira, logo após o juiz Sérgio Moro decretar a prisão do ex-presidente, que tinha até as 17h de ontem para se entregar.