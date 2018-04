07/04/2018 | 10:42



Um único manifestante, pró-Operação Lava Jato, está na manhã deste sábado (6) em frente à sede da Polícia Federal (PF), em São Paulo. O homem carrega dois cartazes que pedem o fim da corrupção e a realização de uma "faxina geral". Jornalistas são maioria na frente do local, na expectativa de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vá para o local ainda hoje. No entanto, a PF pode buscar Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, onde ele está desde a noite de quinta-feira (5), e ele ser encaminhado diretamente à sede da PF em Curitiba.