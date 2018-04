Agressor de jornalista em ato pró-Lula é liberado após pagar fiança na PB

07/04/2018 | 10:39



A Polícia Civil liberou, na madrugada deste sábado (7), o militante acusado de agredir o jornalista Oscar Neto, da rádio Band News, durante protesto contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em João Pessoa (PB), na sexta-feira (6). O homem, que não teve a identidade divulgada, pagou R$ 1 mil de fiança e vai responder em liberdade pelo crime de lesão corporal.

O jornalista foi agredido quando registrava o ataque dos militantes ao prédio da TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo, em João Pessoa. Algumas pessoas atiraram pedras nas janelas e derrubaram o portão de entrada de veículos da emissora. Oscar Neto foi cercado por quatro homens, que o agrediram, mas apenas um agressor foi identificado e detido. O jornalista passou por exame de corpo de delito. A emissora lamentou o ataque à liberdade de imprensa.

Alta - A militante do Movimento dos Sem-Terra (MST) Lindalva Pereira de Lima Filha, baleada durante bloqueio na BR-101, em Alhandra (PB), em protesto contra a prisão de Lula, recebeu alta do Hospital de Emergência e Trauma, de João Pessoa, na noite desta sexta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, os tiros foram disparados pelos ocupantes de um carro em alta velocidade que furou o bloqueio. Uma bala atingiu a perna da sem-terra, na altura do joelho. A Polícia Civil tenta identificar o atirador com base nas características do veículo, descritas por testemunhas.