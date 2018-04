Após ser solto em Berlim, Puigdemont quer abrir diálogo por independência catalã

07/04/2018 | 10:27



O líder separatista da Catalunha, Carles Puigdemont, voltou a clamar hoje por uma abertura de negociações com autoridades da Espanha em torno do pleito pela independência da região.

Em uma coletiva de imprensa em Berlim, na Alemanha, um dia após pagar uma fiança de 75.000 euros e ser solto de uma prisão na capital alemã, Puigdemont pediu ainda que as autoridades espanholas autorizem que o ativista separatista Jordi Sanchez, atualmente detido, assuma como presidente regional catalão. Parlamentares regionais da Catalunha já tentaram eleger Sanchez para o posto, mas o movimento foi bloqueado por uma decisão judicial.

Puigdemont disse ainda que espera que a decisão do tribunal do Estado alemão de Schleswig-Hosltein de não extraditá-lo para a Espanha com base em acusações de rebelião mostrem que "é preciso abrir um diálogo" para distensionar o conflito político no país ibérico.

No entanto, a corte alemã que delibera sobre o caso do líder separatista ainda vai avaliar se a extradição seria procedente com base nas acusações da Justiça espanhola de que Puigdemont fez mau uso de dinheiro público ao organizar, no ano passado, um referendo sobre a independência da Catalunha à revelia da proibição do pleito. (Associated Press)