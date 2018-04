Sesc Inspira, feira do livro da Unesp e outros passeios na cidade

07/04/2018 | 06:33



Com mais de 300 atividades nas unidades do Sesc, a 1ª edição do Inspira tem programação de palestras, oficinas, vivências e encontros com propostas para uma vida mais saudável, incluindo práticas de ioga (foto) e técnicas de relaxamento.

Entre os destaques, o Sesc Belenzinho (R. Padre Adelino, 1.000) recebe na sexta (6) e sábado (7), das 12h30 às 16h30, a vivência 'O Pequeno Príncipe Sensorial', em que o público tem os olhos vendados e percorre um trajeto com estímulos de tato, olfato e audição, enquanto atores interpretam textos do livro de Antoine de Saint-Exupèry (retirar senha 30 min. antes).

No Bom Retiro (Al. Nothmann, 185), a aula 'Meditação, Respiração e Saúde do Cérebro' (a partir de 12 anos) ocorre neste sábado (7), das 10h30 às 12h, com técnicas de relaxamento para aumentar o foco conduzidas por Adriana Ambrósio, da ONG Arte de Viver.

Já o Sesc Pompeia (R. Clélia, 93) recebe, sempre aos domingos, das 16h às 17h, 'FigurasCoreográficas' (a partir de 12 anos), uma ginástica que trabalha a coletividade por meio de movimentos coreográficos.

E, na 3ª (10), das 19h30 às 21h30, a monja e psicóloga Susan Andrews conduz a palestra 'A Ciência da Felicidade e a Saúde Integral', no Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245), com exercícios de consciência corporal e automassagem. Hoje (6) a 22/4. Grátis. Programação: bit.ly/InspiraSesc

I Feira do Livro da Unesp

Mais de cem editoras participam da 1ª edição do evento, com desconto mínimo de 50% no valor das obras. R. Jornalista Aloysio Boindi, 556, metrô Barra Funda, 3242-7171. 4ª (11), 5ª (12), 13 e 14/4, 9h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/FUnesp1

Comgás Transforma

Shows, palestras e oficinas infantis compõem a programação do evento de gastronomia, com aula-show de chefs como Erick Jacquin (16h) e apresentação musical de grupos como Bixiga70 (14h30) e Lov.Trio (17h30). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulista, 3032-3727. Sáb. (7), 10h/20h. Grátis.

Encontro Vegano JMA

Expositores de cosméticos, artesanato e acessórios vendem produtos feitos sem qualquer material de origem animal. O mesmo vale para a feira gastronômica, que serve quitutes como bolos, comida árabe e até 'coxinha' vegana. Às 10h, antes da abertura, o evento organiza uma sessão de ioga e meditação; das 14h às 15h30, a nutricionista Andressa Roehrig Volpe conduz palestra sobre os benefícios da dieta vegetariana; para as crianças, tem a contação de história 'O Casarão das Gatas', às 17h. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Dom. (8), 12h/20h. Grátis.

Petópolis

Organizado no estacionamento do Shopping Center Norte, o evento tem atrações como o 'Botecão', com cervejas e vinhos para cachorros; venda de produtos pets; e o 'Cãolégio', com dicas de adestramento e comportamento. No sábado (7), das 10h às 18h, o Instituto Luisa Mell faz evento de adoção, com 40 cães e 15 gatos. Trav. Casalbuono, 120, V. Guilherme, 2224-5959. Sáb. (7) e dom. (8), 11h/20h. Grátis.