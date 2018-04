Procon Móvel atende hoje na Rua Coronel Oliveira Lima

Da Redação



09/04/2018 | 07:14



Como parte do calendário de aniversário de 465 anos da cidade, celebrado ontem, o Procon de Santo André, em parceria com a Fundação Procon-SP, presta atendimento a consumidores na Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro. O público receberá orientações por meio do Procon Móvel, que funcionará hoje, das 10h às 16h. Além de orientar os consumidores, a atividade vai alertar e coletar assinaturas da população pedindo a rejeição do projeto de lei que propõe a reforma da Lei dos Planos de Saúde.

“Há uma manifestação em âmbito nacional de todos os órgãos de defesa do consumidor, que estão se mobilizando para que esse projeto não seja aprovado. Se for aprovado, será um retrocesso na área de Saúde”, avalia a diretora do Procon de Santo André, Doroti Gomes Cavalini. Ela explica que há o risco de redução de cobertura, limitando atendimentos de urgência e emergência somente para planos hospitalares ou referência, além da possibilidade de a empresa reduzir a rede assistencial sem autorização da ANS (Agência Nacional de Saúde). “O que estiver previsto em contrato terá mais importância do que as regras do Código de Defesa do Consumidor”, alerta.

Para tirar dúvidas e registrar reclamações, os munícipes também têm à disposição o atendimento na sede do Procon de Santo André, que fica na Rua Arnaldo, 49, Vila Bastos. É necessário que o consumidor seja morador da cidade.

Para situações de primeiro atendimento, o horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de senhas. Vale lembrar que não existe agendamento prévio. O consumidor interessado deve levar cópias do RG e do CPF, além do comprovante de residência no nome da pessoa e os documentos referentes à reclamação. Caso o titular da reclamação não possa comparecer, é preciso fazer uma procuração simples para ser representado.

Os atendimentos registrados no Procon Móvel serão direcionados para acompanhamento no Procon de Santo André. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3356-9200.