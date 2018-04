Senai de São Caetano abre ao público

Da Redação



09/04/2018 | 07:12



A Escola e Faculdade de Tecnologia Senai Armando de Arruda Pereira, em São Caetano, sedia a partir de hoje a Semana Inova Indústria. O objetivo é reunir estudantes, profissionais e especialistas para a troca de experiências e conhecimentos sobre o setor industrial, além de promover discussão sobre maneiras de fomentar a inovação na cadeia produtiva.

O público pode participar de atividades gratuitas como a exposição do E-cub – carro sustentável construído por estudantes e vencedor do desafio por equipes da Olimpíada do Conhecimento 2016 – e a Escola Móvel de Nanotecnologia, que visa popularizar os conceitos referentes a esta nova ciência e suas implicações para a vida moderna, além de contar com telas interativas, jogos, peças de mostruário e experimentos que auxiliam o visitante a entender a aplicação dos conceitos da nanotecnologia no cotidiano.

A população também pode acompanhar palestras, workshops e minicursos. O evento conta ainda com exposição das áreas tecnológicas atendidas na escola, especializada em Mecatrônica, e pelo IST (Instituto Senai de Tecnologia), cujo foco é a indústria 4.0.

Interessados podem verificar agenda e se inscrever nas atividades no site https://mecatronica.sp.senai.br/noticia/677/12934/semana-inova-industria. A iniciativa vai até dia 19 e é realizada em parceira com o Sebrae e a Fiesp (Federação das Industrias do Estado de São Paulo).