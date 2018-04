Centros públicos oferecem 768 chances de emprego na semana

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



09/04/2018 | 07:01



Quem está em busca de oportunidade de emprego pode candidatar-se a uma das 768 opções disponíveis no Grande ABC nesta semana. Destas, 100 chances são para atuar como ajudante de obras e 90 para operador de telemarketing, todas em São Bernardo. Há alternativas também para trabalhar como enfermeiro neonatal ou líder de logística e receber, respectivamente, até R$ 5.000 e R$ 4.000 – ambas na Luandre, agência de recrutamento com unidade em Santo André.

A são-bernardense CTR (Central de Trabalho e Renda) oferece 310 postos, sendo 17 exclusivos para pessoas com deficiência, tais como operador de telemarketing receptivo, repositor em supermercados e repositor em mercadorias. A maioria das vagas requer pelo menos seis meses na função. No entanto, há também chances que não exigem experiência no cargo, a exemplo de auxiliar de linha de produção e instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá disponibiliza 80 ofertas de emprego. Do total, 16 são para fiscal de prevenção de perdas, 15 para operador de máquina de soldar e operador de prensa, 12 para auxiliar de armazenamento e uma para serralheiro industrial, todas dedicadas a quem possui Ensino Médio completo.

Ainda, o centro público conta com 15 oportunidades para aqueles que possuem Ensino Fundamental completo – como auxiliar de cozinha e serralheiro –, cinco para quem tem Fundamental incompleto – a exemplo de chefe de serviço de limpeza e auxiliar de costura – e uma para quem tem Ensino Superior completo, para auxiliar administrativo.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) dispõe de 44 vagas, com destaque para 15 oportunidades como empacotador à mão e 15 para estoquista, além de cinco para auxiliar de cozinha e cinco para cozinheiro industrial.

Para candidatar-se a uma das oportunidades oferecidas pelos centros públicos, basta comparecer de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos. Vale ressaltar que não necessariamente a chance anunciada por um centro público é para atuar na mesma cidade em que ele está instalado.

OUTRAS OPÇÕES - A Luandre, que possui unidade em Santo André, dispõe de 213 postos com salários entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Dentre elas, há opções para vendedor interno júnior e supervisor de operação. Os interessados podem se candidatar pelo site www.luandre.com.br.

O Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), está com 161 oportunidades nas sete cidades. Para acessar todas as opções, os interessados devem digitar o endereço https://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados para concorrer às chances.

É importante lembrar que os centros públicos se utilizam da mesma plataforma dos sistemas de compartilhamento de vagas do órgão federal. Portanto, alguns postos podem coincidir com as oportunidades do Portal Emprega Brasil.