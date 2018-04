Garbiñe Muguruza arrasa rival australiana e avança às semifinais em Monterrey

07/04/2018 | 00:34



A espanhola Garbiñe Muguruza não está dando chances para ninguém no Torneio de Monterrey, disputado em quadras duras no México. Principal favorita ao título, a número 3 do mundo arrasou a australiana Ajla Tomljanovic, atual 96.ª colocada do ranking da WTA, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 57 minutos - e avançou às semifinais.

Para se ter ideia de sua superioridade em Monterrey, Garbiñe Muguruza entrou em quadra três vezes e só perdeu 10 games até agora. Na semifinal, terá pela frente a romena Ana Bogdan, 90.ª do mundo, que derrotou a norte-americana Danielle Collins por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Será a segunda semifinal desta temporada para Garbiñe Muguruza, que tem como melhor resultado em 2018 o vice-campeonato em Doha, no Catar. A ex-número 1 do mundo já tem cinco títulos na carreira profissional e neste sábado tentará alcançar a sua 11.ª final.

Do outro lado da chave, a campeã de 2012 Timea Babos garantiu o seu lugar na semifinal. A húngara, 44.ª do ranking, venceu a porto-riquenha Monica Puig - campeão olímpico do Rio-2016 - por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Sua rival será a norte-americana Sachia Vickery, 91.ª do mundo, que bateu a eslovaca Magdalena Rybarikova, cabeça 2 em Monterrey, por 6/0 e 6/3.

NOS ESTADOS UNIDOS - No saibro verde de Charleston, pela primeira vez na temporada Madison Keys disputará uma semifinal. A norte-americana de 23 anos e 14.ª do ranking garantiu vaga ao vencer um duelo caseiro contra a Bernarda Pera, número 101 do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 7/5, em 2 horas e 14 minutos.

Madison Keys enfrenta na semifinal do torneio a holandesa Kiki Bertens, número 27 do mundo, que ganhou da francesa Alizé Cornet, 37.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. A norte-americana levou a melhor na única vez que enfrentou a tenista da Holanda no circuito profissional.

Em outro duelo das quartas de final, Julia Goerges avançou ao vencer a atual campeã Daria Kasatkina. Em partida de 1 hora e 17 minutos, a alemã marcou as parciais de 6/4 e 6/3 diante da jovem russa de 20 anos. Sua adversária será a letã Anastasija Sevastova, 16ª do ranking, que ganhou da checa Kristyna Pliskova por 6/4 e 6/0.