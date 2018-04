Com invasão do gramado, torcida faz grande festa em treino na Arena Corinthians

06/04/2018 | 22:53



A torcida do Corinthians fez uma grande festa no treinamento aberto realizado na Arena Corinthians, nesta sexta-feira. O treino contou com cerca de 37 mil pessoas, segundo o clube, e teve momentos de emoção e alegria para os corintianos, que chegaram a fechar parte da Radial Leste, uma das vias que interligam a zona leste de São Paulo com a região central, e ainda invadiram o gramado.

O apoio teve início antes mesmo dos atletas chegarem na Arena. Os jogadores desceram do ônibus no meio da rua e foram caminhando pelo meio dos torcedores até entrarem no estádio. Antes, a diretoria do Corinthians acertou todos os detalhes com as organizadas para evitar qualquer problema.

Na Arena Corinthians, o técnico Fábio Carille preferiu realizar uma atividade mais recreativa, enquanto a torcida fazia a festa nas arquibancadas com sinalizadores, fogos de artifício, bandeirões e muitos cânticos de apoio ao time.

Ao final do treinamento, os jogadores agradeceram ao apoio da torcida e depois que os atletas já estavam no vestiário, torcedores invadiram o gramado. O sistema de som pediu que os corintianos deixassem o gramado e ainda lembrou que a grama é nova e o local terá jogo na semana que vem - partida contra o Fluminense, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem a torcida e a imprensa, o Corinthians volta aos treinamentos na manhã deste sábado, quando Fábio Carille encerra os preparativos para encarar o Palmeiras. A tendência é que a equipe seja a mesma ensaiada pelo treinador na quarta e quinta-feira com Cássio; Fagner, Henrique, Balbuena e Sidcley; Ralf, Maycon, Jadson e Rodriguinho; Mateus Vital e Romero.