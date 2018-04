Em fase final de recuperação, Valdívia treina em dia de folga no São Paulo

06/04/2018 | 21:08



O meia-atacante Valdívia corre contra o tempo para conseguir voltar a campo já na próxima quinta-feira, no duelo de estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana, contra o Rosario, na Argentina. Enquanto o restante do elenco ganhou folga nesta sexta-feira, ele realizou um treino específico com os preparadores físicos do clube.

O jogador participou de uma atividade no campo ao lado de Anderson Martins, que se recupera de dores na região dorsal. Valdívia sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda na vitória sobre o São Caetano por 2 a 0, em 20 de março, no Morumbi, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

O elenco do São Paulo retornou de Curitiba na quinta-feira após perder para o Atlético-PR por 2 a 1, quarta-feira, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Os jogadores ganharam folga nesta sexta-feira e se reapresentam na manhã deste sábado.

O técnico uruguaio Diego Aguirre concedeu entrevista nesta sexta-feira ao site oficial do São Paulo e disse que conhece bem o Rosario. Por ter comandado o San Lorenzo, também da Argentina entre 2016 e 2017, ele afirmou que sabe das dificuldades que encontrará no estádio Gigante de Arroyito.

"Tenho um conhecimento bastante real da situação de cada um. Não vou falar detalhes, mas será um jogo difícil. O estádio do Rosario conta com uma torcida forte, então temos que estar preparados para superar as dificuldades", avaliou o técnico.

Pelo San Lorenzo, Aguirre foi vice-campeão argentino, semifinalista da Copa Sul-Americana e chegou as quartas de final da Libertadores. Quando era jogador, também atuou no futebol argentino, atuou pelo Independiente entre 1991 e 1992.

"O Rosario tem um time forte, mas nós também temos e queremos ter sucesso nessa competição. Temos um jogo importante na Argentina, e por isso vamos tentar fazer um bom jogo lá e passar de fase na Sul-Americana", acrescentou.