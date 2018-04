Temer e Meirelles viajam para evento em Salvador

06/04/2018 | 18:00



O presidente Michel Temer decolou no final da tarde desta sexta-feira, 6, de Brasília, acompanhado de Henrique Meirelles, para Salvador, onde ambos participarão de cerimônia de posse da diretoria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e das comemorações dos 70 anos da entidade, programadas para 19h30.

Meirelles disse que ainda vai "contemplar" a possibilidade de ser candidato nas eleições deste ano e enfatizou que só se candidatará à Presidência da República, e não a outro cargo, incluindo o de vice-presidente. Nesta semana, Meirelles filiou-se ao MDB e afirmou que deixaria o cargo nesta sexta. No entanto, o ministro se sentiu desprestigiado com a recepção no partido - que trazia banners e singles destacando inicialmente a imagem de Temer como possível candidato do partido - e teve hoje duas reuniões com Temer antes de anunciar a sua decisão.

Segurança

Durante essa sexta-feira alguns auxiliares do presidente ponderaram se não seria prudente cancelar a viagem, já que a Bahia é um Estado com uma forte militância petista e com a decretação de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia vir a ocorrer algum tipo de manifestação contra o presidente. Mesmo assim, Temer manteve o compromisso. Amanhã, Temer vai a Foz do Iguaçu para o Simpósio Nacional de Varejo e Shopping.