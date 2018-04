Caminho certo são 3 ou 4 altas de juros em 2018, diz dirigente do BC americano

06/04/2018 | 17:37



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de San Francisco, John Williams, disse hoje que a perspectiva da instituição de promover um total de três ou quatro elevações dos juros básicos dos EUA neste ano é "o caminho certo" para a política monetária americana.

Em um discurso preparado para um evento em Santa Rosa, na Califórnia, Williams afirmou que a economia dos EUA está na trajetória para alcançar o nível "mais forte em décadas".

A expansão da atividade está fazendo a inflação se aproximar da meta de 2% do BC americano, apontou Williams, e pode até ultrapassar "ligeiramente" a meta nos próximos dois anos.

Ele argumentou ainda que mais altas dos Fed Funds manterão o equilíbrio econômico e ajudarão a evitar um superaquecimento da atividade nos EUA, que poderia criar "problemas que acabariam mal".

"Estou confiante em que podemos continuar com o processo de elevar gradualmente as taxas de juros ao longo dos próximos dois anos e, ao mesmo tempo, observar crescimento sólido e taxas de desemprego historicamente baixas", disse Williams. Ele acrescentou ainda que o ritmo das altas dos Fed Funds pode diminuir ou acelerar a depender do desempenho da economia americana. (Dow Jones Newswires)