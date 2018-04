Senador diz que defesa de Lula negocia com PF os termos da entrega do petista

06/04/2018 | 17:27



O senador João Capiberibe (PSB-AP) disse que há uma grande expectativa no entorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o que vai acontecer nos próximos instantes, mas que o clima é de "tranquilidade". "Lula está muito sereno, muito tranquilo e muito consciente do papel dele e do significado disso tudo. Ele está muito seguro", disse à reportagem. Ele esteve com o petista e seus aliados pouco antes do fim do prazo estabelecido pelo juiz Sergio Moro para que ele se entregasse.

Segundo Capiberibe, pouco antes das 17 horas os agentes da Polícia Federal e os advogados de Lula negociavam os termos de entrega. Ele contou que a orientação é de que tudo transcorra "na maior tranquilidade, de forma pacífica". "Os agentes estão conversando para ver como é que vão resolver a questão", afirmou.