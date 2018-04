Manifestantes fazem contagem regressiva e estouram espumante em frente à PF em SP

06/04/2018 | 17:19



Um pequeno grupo de manifestantes em frente à sede da Polícia Federal, em São Paulo, fez contagem regressiva quando faltavam poucos segundos para as 17hs, prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para a entrega do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tão logo o relógio marcou 17hs, os manifestantes abriram uma garrafa de espumante e comemoraram gritando "Lula na cadeia".

As últimas informações, passadas pelo senador João Capiberibe (PSB-AP) ao Broadcast Político, dão conta de que os advogados de Lula negociam com a Polícia Federal os termos da entrega do petista.