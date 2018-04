Mercedes-Benz e Instituto do Amor se unem para arrecadação de cabelo

Juliana Bontorim



09/04/2018 | 08:00



Com o objetivo de levantar a autoestima de mulheres que enfrentam o câncer e perderam cabelo por conta da quimioterapia ou da alopecia, a Mercedes-Benz do Brasil, em parceria com o Instituto Amor em Mechas, promoveu campanha de arrecadação de cabelo na fábrica de São Bernardo. A atividade voluntária contou com a doação de colaboradores da empresa e arrecadou 185 mechas, que resultou em sete perucas. Além das madeixas, foram doados lenços, maquiagens e acessórios. “Mais uma vez pudemos estimular o engajamento em ações de voluntariado”, afirma o diretor de comunicação corporativa e relações institucionais da empresa, Luiz Carlos Moraes.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Movimentação...

Projeto com 15 anos de trajetória, a Fábrica de Textos, da editora, escritora e agente literária são-caetanense Sonia Belloto, realiza mais uma edição do curso de Escrita Criativa, durante o próximo mês. “Ensinamos como construir uma história interessante e personagens inusitados que prendam a atenção do leitor, da primeira à última página”, explica. Entre as novidades, a profissional já adianta cursos de redação para vestibulandos.

Motivação

Com foco em despertar a inteligência emocional, o coach a palestrante Fábio Fray ministrará palestra gratuita, hoje, às 19h30, em São Bernardo. O encontro abordará sobre o papel dos pais no futuro dos filhos e seu desenvolvimento.

Primeiro passo

Quem quiser aprender a pedalar, pode começar, hoje, no Lesmas Lerdas, que reúne ciclistas de todas as idades. Às 19h30, o grupo estará reunido no Espelho D’água, na Prefeitura de Santo André, para pedal noturno voltado para iniciantes.

Desde cedo

“O recomendado para crianças e adolescentes até 16 anos é praticar, em média, 5 horas de exercício por semana”, comenta a educadora física Katia de Angelis, em conscientização ao Dia Mundial da Atividade Física, celebrado ontem.

Clima de festa

Em noite especial, o Lions Clube São Caetano Santa Maria promoveu jantar para receber o casal governador do distrito, além de celebrar posse de integrantes. “Estamos animados para comemorar os oito anos do clube com noite árabe”, conta a presidente Sueli Camargo, sobre a atividade temática que tem data marcada para o dia 25 de maio.